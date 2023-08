Genoa, Gilardino: “Ok col Modena, testa alla Fiorentina. Retegui-Gudmundsoon grande affinità”

Il tecnico del Grifone soddisfatto dopo la vittoria in Coppa Italia ma pensa già al debutto in Serie A con la Fiorentina.

È un Alberto Gilardino soddisfatto quello che parla dopo la vittoria del suo Genoa contro il Modena in Coppa Italia. Un successo, quello del Grifone, arrivato per 4-3 nei trentaduesimi di finale del torneo e che permette ai rossoblù di andare avanti. Il mister ha commentato l'esito della sfida e i temi caldi del match a caldo e successivamente in conferenza stampa.