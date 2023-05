Genoa, Jagiello: “Serie A? Due partite ci hanno fatto capire che potevamo farcela”

Le parole del centrocampista del Grifone tra promozione e le ultime due partite del campionato di B da giocare.

Il Genoaè tornato in Serie A. Grazie all'ultimo successo ottenuto contro l'Ascoli in campionato, il Grifone ha matematicamente la certezza della promozione dopo un anno di cadetteria. Il popolo rossoblù ha potuto festeggiare con la squadra che, comunque, dovrà continuare a giocare per le ultime sfide del torneo di B. Proprio sulla gioia provata per la A e sulle ultime due sfide da disputare ha parlatoa TMW Filip Jagiello, centrocampista della formazione di Gilardino.

"Il giorno della promozione è un giorno che rimarrà sempre per tutta la vita. I tifosi sono stati straordinari è stata una festa bellissima. Però mancano ancora due partite e vogliamo chiudere il campionato nel modo migliore", ha detto il giocatore.

Tra i principali passaggi dell'intervista anche il momento in cui il Genoa ha realizzato davvero di poter tornare in A dopo appena un anno: "Secondo me sono due le partite: contro Frosinone e Bari, nonostante fosse ancora il girone di andata, c'era il segnale che potevamo raggiungere la promozione". E ancora sulla promozione: "Era il nostro obiettivo fin dall'inizio della stagione. Ognuno di noi voleva vincere il campionato, ottenere la promozione per far vedere che noi siamo giocatori di Serie A".

Non manca un pensiero a mister Gilardino: "Cosa ci ha detto dopo la promozione? Che dobbiamo godere questo momento. Non c'era tempo per parlare troppo perchè c'era da far festa. Eravamo tutti contenti, ci ha detto solo questo". E sulle caratteristiche dell'allenatore: "Lui è una persona tranquilla che ci dice in allenamento le situazioni che possono presentarsi all'interno di una partita. E noi le riportiamo sul campo. E' molto bravo ad analizzare le partite soprattutto ci ha dato serenità e consapevolezza che siamo veramente forti".

Detto della festa promozione, c'è un campionato da onorare: "Andiamo a Frosinone per fare la nostra partita e provare a vincere", ha spiegato Jagiello sulla prossima gara, big match tra la prima e la seconda. "Il Frosinone è una squadra molto forte però noi ci proveremo. Possiamo giocare ancora meglio rispetto ad altre partite perchè, avendo raggiunto già l'obiettivo, siamo un po' più liberi mentalmente e possiamo dimostrare le nostre forze".