Nessun problema quindi tra le parti. Ma sull'annuncio, anche una frase che fa capire come toccherà alla società parlare: "L'annuncio? Non siamo noi a doverlo fare", ha aggiunto Moggi.

Ad ogni modo sembra che per l'ufficialità basterà pazientare ancora poco tempo. Gilardino è stato assoluto protagonista della cavalcata del Grifone alla A dopo appena un anno in B e non ci saranno problemi ad andare avanti insieme.