Germania-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Gli appassionati del grande calcio potranno vedere questo classico tra le due squadre in diretta tv e anche in streaming. Per vedere Germania-Italia in live sul piccolo schermo lo si potrà fare su Rai 1 che trasmetterà la partita in chiaro in esclusiva in quanto detiene i diritti di tutte le partite della Nazionale azzurra. La sfida si potrà vedere in HD.