Germania, Ter Stegen non si nasconde: “Neuer assente? Voglio essere io il numero uno”

Marc-André Ter Stegen non si nasconde e in vista della gara contro la Polonia con la sua Germania ammette di voler diventare a tutti gli effetti il numero uno della Nazionale. Il portiere del Barcellona non ha mai avuto una reale chance di essere considerato l'estremo difensore titolare della sua formazione nazionale per la presenza di Manuel Neuer . Nonostante le ottime prove col club, il giocatore blaugrana è sempre stato considerando il secondo.

Ora, con il tedesco del Bayern out per infortunio, Ter Stegen sente di avere la sua occasione per far vedere le sue abilità, per la verità ben note, e confermarsi come titolare superando il collega nelle gerarchie.