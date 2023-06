Polonia-Germania, probabili formazioni e dove vederla in tv

Polonia-Germania scendono in campo oggi, venerdì 16 giugno 2023, in amichevole alle ore 20:45. Periodo di sfide internazionali per le Nazionali e la gara odierna spicca decisamente tra le varie gare in programma.

Polonia-Germania, le ultime

Sarà un ottimo test per le due Nazionali in vista delle partite che varranno le qualificazioni ad Euro 2024. La Polonia si dovrebbe affidare al solito Lewandowski in avanti. Con lui, leggermente arretrati, Szymanski, Zielinski, Zalewski. Per il resto lo juventino Szczesny tra i pali. Difesa con Bereszynski, Wisniewski, Bednarek, Kiwior. In mezzo Bielik e Linetty.