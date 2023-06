Gigi Riva: “Non ho ancora digerito Pallone d’Oro a Rivera. Cagliari? Ho sentito Ranieri”

Sul no alla Juventus: "Quando Arrica, il mio presidente, scoprì che non andavo, non fu contento per niente. Ma non sono testone: io ero una persona chiusa, avevo avuto un’infanzia tragica, i miei genitori erano mancati presto. Poi sono venuto a Cagliari e abbiamo costruito una gran bella cosa: lo scudetto era il sogno di ogni squadra".