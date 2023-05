Gilardino: “Genoa grande opportunità. Ecco come abbiamo costruito promozione”

Le parole del tecnico rossoblù dopo la promozione in A e il bel cammino fatto in campionato.

Il tecnico del Genoa , Alberto Gilardino , ha parlato così a Calcio Totale della promozione in A ottenuto in questa stagione col Grifone arrivata dopo una serie di prestazioni e risultati davvero ottimi iniziati dopo il suo arrivo alla guida del club.

PROMOZIONE - "Abbiamo costruito il campionato mattone dopo mattone, partite dopo partita. Partita vinta dopo partita vinta si acquisisce consapevolezza e fiducia", ha detto Gilardino spiegando come i rossoblù siano riusciti a recuperare in campionato arrivando fino alla seconda piazza. "Tutto questo ci ha dato forza ogni giorno per mettere un mattoncino in più, crescere in campo e curare i dettagli. Questo è stato determinante".