Il manager Citizens è tornato a Brescia con tanti ex amici e compagni delle Rondinelle di Mazzone.

Una settimana dopo la vittoria della Champions, Pep Guardiola ha deciso di festeggiare anche.... a Brescia. Proprio così. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l'allenatore del Manchester City è tornato in Italia per una cena-reunion con i suoi ex compagni dei tempi della squadra di Mazzone.