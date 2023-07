I migliori calciatori della stagione 2022-23 secondo Marca: in top 10 due “italiani”

A breve inizieranno i ritiri per l'annata 2023-24 ma in queste ore è stata tempo dell'ultimo bilancio relativo alla scorsa stagione, quella 2022-23 . Marca ha stilato la classifica dei migliori giocatori dello scorso anno e ha scelto una top 10 di assoluto livello.

Non è chiaramente una squadra composta da portiere, difensori, centrocampista e attaccanti ma solo una lista di dieci calciatori che, per un motivo o per un altro, si sono meritati di risultare tra i migliori. In questa speciale graduatoria spiccano anche due "italiani" del Napoli.