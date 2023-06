Il Psg fa sul serio per Osimhen: offerti 115 milioni più bonus ma non bastano

Ci ha pensato il Psg a rompere gli indugi e indirizzare la trattativa dalla propria parte. Nelle scorse ore il club parigino avrebbe effettuato lo scatto decisivo per aggiudicarsi Victor Osimhen, offrendo al Napoli la non trascurabile cifra di 115 milioni di euro. A questi, ovviamente, andrebbero aggiunti bonus cui non siamo ancora a conoscenza. Ma De Laurentiis è stato chiaro qualche giorno fa: "Osimhen? Vogliamo 180 milioni di euro". Era stata questa la richiesta del presidente dei partenopei, non convinto di voler cedere l'attaccante e subito rivoltosi ad un rinnovo. L'incontro è in programma per lunedì, ma il pressing dei parigini potrebbe farà saltare le carte in tavola?