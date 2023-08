Il Brescia presenta le maglie home e away 2023-24: nel colletto una parola in dialetto

Le nuove divise delle Rondinelle per la stagione 2023-24. Ecco i kit home e away.

Aldilà di quella che sarà la Lega a cui prenderà parte, il Brescia pensa, giustamente, alla prossima stagione di calcio 2023-24. La società ha presentato in queste ore le divise home e away che accompagneranno i giocatori il prossimo anno.

Il centro R&D Kappa ha reso omaggio alla storia del Brescia BSFC esaltando l’elemento che caratterizza le maglie del Brescia: la “V” che campeggia al centro. Nella versione Home, la base è di colore azzurro e la “V” è bianca, mentre nella la versione Away la “V” è azzurra su sfondo bianco. La novità di quest’anno è che le “V” proseguono anche sulle maniche, andando a creare contrasto con il logo Omini della stessa colorazione dello sfondo. Gli inserti sulle maniche e colletto sono azzurri nella versione Home, mentre sulla versione Away sono dorati. In entrambe i kit, all’interno del colletto è presente il lettering “Adòs”, una parola in dialetto bresciano che sottolinea il rapporto tra la squadra e la comunità.