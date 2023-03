Il presidente dell’Al-Tai duro su Messi: “Guarda le partite dallo stadio”

Ai microfoni del canale televisivo SBC, Turki Al-Dabaan ha preso di mira Lionel Messi. Si tratta del presidente dell'Al-Tai, club saudita che veniva dato come tra le possibili destinazioni della "pulce" in caso di addio al Psg. Il contratto con i parigini va in scadenza proprio al termine dell'attuale stagione e, viste le dichiarazioni, il futuro rimane ancora tutto da decifrare.