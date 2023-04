Inghilterra-Brasile femminile, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo Inghilterra femminile e Brasile femminile per la Finalissima. Si gioca alle 20:45.

Inghilterra-Brasile femminile si sfideranno oggi, giovedì 6 aprile 2023 per la Finalissima. L'Inghilterra, campione in carica della UEFA Women's EURO 2022, affronterà il Brasile, vincitore della Coppa America femminile CONMEBOL 2022.

Inghilterra-Brasile femminile, le ultime Questa sera (20:45 in Italia, 19:45 ora locale, 15:45 in Brasile) a Wembley andrà in scena la Finalissima Femminile fra le campionesse d’Europa dell’Inghilterra e quelle sudamericane del Brasile.

Sul sito Uefa possono leggersi le parole delle due CT alla vigilia. Sarina Wiegman, CT Inghilterra: "Per noi, come staff tecnico, questa sarà l'ultima occasione per vedere le calciatrici in Inghilterra prima di riunirci per prepararci al Mondiale di giugno. Questo è un trofeo nuovo e importante, e giocare in un Wembley tutto esaurito sarà speciale sia per noi come squadra che per i nostri tifosi".

Pia Sundhage, CT Brasile: "Credo che l'Inghilterra abbia una grande intesa di squadra. Non dirò cosa, ma ci sono cose che siamo molto brave a fare e che vedrete in partita. Dovremo contrastare le loro calciatrici più forti e bloccare la loro manovra offensiva. Dobbiamo impedire loro di entrare nella nostra area di rigore. Se ci riusciremo, avremo buone possibilità di vincere".

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra l'Inghilterrafemminile e il Brasilefemminile andrà in scena, come detto, oggi 6 aprile 2023 alle ore 20:45. La gara, valida per la Finalissima, verrà trasmessa in diretta tv e streaming sulla Rai. Precisamente su Rai Sport anche in HD. In streaming su Rai Play. Il collegamento partirà un quarto d'ora circa prima del fischio d'inizio.

Di seguito anche le probabili formazioni secondo il sito della Uefa:

Inghilterra (4-2-3-1): Earps; Bronze, Willamson, Greenwood, Carter; Walsh, Stanway; Kelly, James, Hemp; Daly

Brasile (4-4-2): Luciana; Bruninha, Lauren, Rafaelle, Tamires; Ana Vitória, Ary Borges, Kerolin, Adriana; Geyse, Bia Zaneratto