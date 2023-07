Inghilterra-Spagna U21, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per gli inglesi percorso netto nel torneo, un solo pari per gli spagnoli nel girone.

L'Inghilterradovrebbe affidarsi in campo a Trafford tra i pali; Aarons, Colwill, Harwood-Bellis e Garner in difesa. Toccherà a Gibbs-White, Jones, Palmer e Gomes muoversi in mezzo al campo. In avanti invece Gordon con Smith Rowe.

La Spagna U21 risponderà con Tenas in porta. Difesa con Victor Gomez, Paredes, Pacheco e Miranda. Duo di centrocampo Blanco-Baena. Più avanzati Rodri, Sancet e Sergio Gomez a sostegno di Abel Ruiz.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Inghilterra-Spagna Under 21, la finale Europei di categoria, è in programma oggi sabato 8 luglio 2023 alle ore 18. La partita tra i ragazzi dei Tre Leoni e della Roja sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva dalla Rai, emittente che detiene i diritti degli Europei.

La finale sarà visibile su Rai Sport, al canale 58 del Digitale Terrestre. Anche su Sky sul canale 227.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Inghilterra-SpagnaUnder 21 sarà visibile in chiaro, gratis e in esclusiva su RaiPlay.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

INGHILTERRA (4-4-2): Trafford; Aarons, Colwill, Harwood-Bellis, Garner; Gibbs-White, Jones, Palmer, Gomes; Gordon, Smith Rowe.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, Sergio Gomez; Abel Ruiz.