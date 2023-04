Inter, Darmian ammette: “Rammarico per punti persi in campionato. L’obiettivo…”

Tra i migliori della stagione nerazzurra, il difensore centrale ed esterno ha parlato del campionato e del suo rinnovo di contratto ma non solo.

In semifinale di Champions League, una finale di Coppa Italia conquistata e la possibilità di arrivare tra le prime quattro in campionato. La stagione dell' Inter potrebbe diventare assolutamente importante nonostante l'andamento da montagne russe visto. A parlare di questa annata e degli obiettivi da qui alla fine delle gare è stato a Sportmediaset Matteo Darmian .

"Siamo soddisfatti di quanto fatto fin qui, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso c'è la Lazio e serve una vittoria per preparare un gran finale", ha detto il giocatore. "A Empoli è arrivata una vittoria importante che ci ha permesso di interrompere una striscia negativa in campionato. Ora dobbiamo continuare così fino alla fine dell’anno".

"I punti persi? C'è rammarico, sappiamo che non abbiamo avuto quella continuità che ci vuole in Serie A e che abbiamo lasciato tanti punti per strada. Intanto siamo contenti della finale di Coppa Italia: possiamo conquistare un altro trofeo".