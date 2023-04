Inter e Milan, il derby di Champions è già da record

Sarà una semifinale pazzesca in Champions League tra Inter e Milan chiamate al doppio confronto in Europa. Il derby è già da record.

Il Milan ha fatto fuori il Napoli nei quarti di finale di Champions League. Lo stesso ha fatto l' Inter col Benfica . Adesso, le due milanesi si daranno battaglia in un doppio confronto in semifinale che è già da record.

Infatti, come sottolineato da Opta, mai così tanti derby di Milano si erano verificati in una singola stagione. Con il doppio confronto che avverrà in semifinale di Champions League, dopo quelli di campionato e Supercoppa italiana, saranno cinque le stracittadine meneghine le due formazioni. Mai così tanti, in una singola annata, nella storia del calcio italiano: nei precedenti del 2002/2003 e 2004/2005, infatti, ci si era fermati a quattro.