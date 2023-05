Inter, Gosens: “Ecco quale è stato il nostro segreto per il finale di stagione”

Robin Gosens, partito in panchina nell'Inter per la sfida alla sua ex Atalanta, ha parlato a Sky a proposito del finale di stagione dei nerazzurri che sono riusciti non solo a rimettere le cose nel giusto modo in classifica con la qualificazione alla prossima Champions ma soprattutto a vincere la Coppa Italia e arrivare a giocarsi la finalissima di Istanbul contro il Manchester City.