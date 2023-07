Inter, la nuova maglia casalinga per la stagione 2023-24

L'Interpresenta ufficilamente la nuova maglia home per la stagione 2023-24. Confermate le indiscrezioni di queste settimane: dopo il rinnovo con lo sponsor tecnico Nike, ecco comparire come main sponsor Paramount+, già presente sulle divise nerazzurre per le ultime due partite della scorsa stagione (Torino-Inter di campionato e Manchester City-Inter, finale di Champions League).