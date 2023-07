Inter, per Lukaku nuova offerta al Chelsea

Romelu Lukaku non farà rientro a Londra. L'attaccante belga ha deciso di rimanere a Milano in attesa che le operazioni tra Chelsea e Inter prendano la giusta svolta e che il suo trasferimento diventi ufficiale. A riportare le intenzioni di Big Rom è TheTelegraph, secondo cui l'attaccante non si presenterà all'allenamento pre season del 12 luglio. Nella sua testa, oggi, ci sono solo i nerazzurri e questa è la dimostrazione. Crede inesorabilmente che le parti troveranno presto un accordo e che potrà continuare la propria carriera in Italia, a Milano.