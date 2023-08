Stop per il bomber nerazzurro che salta la gara amichevole contro il Salisburgo di oggi. Ecco come sta.

Non ci sarà capitano Lautaro Martinez nel match odierno dell'Inter contro il Salisburgo. L'attaccante non è partito per la gara odierna amichevole in programma alle 19 alla Red Bull Arena. Per il Toro piccolo problema fisico che ha portato mister Inzaghi a optare per lo stop precauzionale.