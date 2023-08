Salisburgo-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 19 per un test amichevole pre stagionale. Sfida interessante tra Salisburgo e Inter.

Salisburgo-Inter scendono in campo oggi in amichevole. Appuntamento per mercoledì 9 agosto 2023 alle ore 19 alla Red Bull Arena di Salisburgo per una sfida che servirà alle due formazioni per mettere minutaggio importante sulle gambe in vista dell'inizio della stagione.