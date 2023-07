Inter-Lugano, orario amichevole e dove vederla in tv

Prima amichevole pre stagionale per l'Inter che alla Pinetina affronterà a porte chiuse il Lugano.

Inter-Lugano si gioca oggi, martedì 18 luglio 2023, alle ore 18:30. Si tratta della prima amichevole pre stagionale in vista dell'annata 2023-24. Una sgambata o poco più per il tradizionale appuntamento tra i nerazzurri e gli svizzeri che, per quest'anno, vedrà le due formazioni affrontarsi a porte chiuse alla Pinetina, sede nel quale il club milanese ha scelto di passare la prima parte del ritiro.