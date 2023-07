Inter, mercoledì le visite mediche per Cuadrado poi l’ufficialità

Una trattativa che ha dell'incredibile. Non appena la Juventus ha messo gli occhi su Romelu Lukaku , i nerazzurri hanno risposto ingaggiando l'ex bianconero Juan Cuadrado . Nulla è ancora ufficiale, ma il negoziato procede a gonfie vele e presto vedremo il colombiano indossare la maglia dell' Inter . Secondo quanto riportato da Sky Sport , l'esterno raggiungerà Milano nella giornata di martedì e mercoledì disputerà le visite mediche con la sua nuova squadra. Nel caso dovesse andare tutto come previsto e senza alcun intoppo, nella stessa giornata dovrebbe arrivare anche l'ufficialità.

Ricordiamo che Juan Cuadrado dovrebbe firmare un contratto annuale per vivere un'altra stagione da protagonista. Le cifre si aggirano intorno i 2,5 milioni netti a stagione secondo La Gazzetta dello Sport. Sperava nel rinnovo con la Juventus, ma la Vecchia Signora ha preferito portarlo a scadenza per salutarlo una volta per tutte. Dunque ne ha approfittato l'Inter anche per fare uno sgarro ai rivali.