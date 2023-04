Inter, Marotta: “Bilancio stagione positivo. Futuro Lukaku? Ama questo ambiente”

Il dirigente dell'Inter ha parlato della stagione fin qui disputata e ha dato uno spunto in chiave mercato.

A margine di Inter-Lazio , in programma alle 12:30, il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ha fatto il punto sulla situazione in questa annata del club milanese tra campionato, Coppa Italia e Champions League senza trascurare alcuni dettagli di mercato.

STAGIONE - "È chiaro che oggi siamo a tre quarti di una stagione direi positiva per l'Inter, se facciamo un'analisi, fatta eccezione per la partecipazione allo scudetto, che ci deve vedere sempre protagonisti, il resto è positivo. E direi che è un merito del Napoli il vedere tante squadre tagliate fuori da quello che è uno dei loro obiettivi", ha detto a SkySport Marotta sulla stagione fin qui disputata dall' Inter .

LUKAKU - Sul fronte mercato un passaggio su Romelu Lukaku e la possibile sua permanenza in nerazzurro: "Intanto ha dalla sua delle qualità molto importanti, è innamorato della società e della città: sono presupposti importanti per fare un'attenta valutazione su un giocatore che però non è nostro", ha dichiarato il dirigente. "I diritti sportivi li abbiamo fino al 30 giugno, poi rientrerà al Chelsea e valuteremo tutti insieme. Oggi i presupposti sono quelli di sottolineare la grande professionalità del ragazzo, che ha un grande senso di appartenenza. Tutte cose che vanno di pari passo con gli aspetti tecnici e agonistici".