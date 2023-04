Inter-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter e Lazio si daranno battaglia oggi per una partita importantissima per la classifica. Squadre in campo alle 12:30 per il match di Serie A della 32esima giornata.

Inter-Lazio, le ultime

Dopo il pari tra Roma e Milan e la vittoria dell'Atalanta sul Torino, l'Interdi Inzaghi è chiamata a trovare i tre punti per rimettersi in corsa per un posto in Champions League. I nerazzurri proveranno ad avere la meglio dei rivali con Lukaku e Correa candidati a vestire una maglia da titolare in attacco. In mezzo ci saranno Brozovic, Barella e Mkhitaryan con Darmian e Dimarco sulle corsie. In difesa possibile chance per D'Ambrosio nel terzetto con Acerbi e Bastoni davanti a Onana.