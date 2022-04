Inter-Milan, probabili formazioni e dove vedere il match di Coppa Italia

Si gioca alle 21 il derby tra le milanesi

Redazione ITASportPress

Inter-Milan di Coppa Italia si giocherà questa sera, martedì 19 aprile alle ore 21. Il derby sarà valido per la semifinale di ritorno del torneo e darà l'accesso ad una delle due formazioni alla finalissima contro chi passerà il turno tra Juventus e Fiorentina.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Formazioni migliori per Inzaghi e Pioli che non fanno calcoli in vista del weekend di campionato. Queste le possibili scelte per Inter-Milan:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.

Dove vedere il match

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, valida per il ritorno delle semifinali del torneo, in programma martedì 19 aprile 2022, verrà disputata allo stadio "San Siro" di Milano. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

Per tutti gli appassionati che vorranno seguire live la sfida tra le due milanesi sarà possibile farlo in tv e in streaming. Sarà possibile seguire il Derby di Milano tra Inter e Milan in diretta televisiva in chiaro sui canali Mediaset, che detiene i diritti della Coppa Italia. Il match tra nerazzurri e rossoneri sarà trasmesso su Canale 5.

Come detto, il derby di Milano tra Inter e Milan verrà trasmesso anche in diretta streaming. Sarà possibile seguire la partita di Coppa Italia sulle piattaforme Mediaset: in primis su Mediaset Play, che consentirà la visione una volta eseguito l'accesso all'app o al sito ufficiale, quindi sul sito Sportmediaset.it.

In questo modo lo spettacolo della partita è garantito.