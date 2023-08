Inter, Mkhitaryan: “Buona la prima, imparato dagli errori. Testa alle prossime”

Vittoria al debutto in Serie A per l'Interdi Simone Inzaghi che ha battuto 2-0 il Monza alla prima in campionato. Protagonista titolare anche ul centrocampista nerazzurro Henrik Mkhitaryan che ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo contro i brianzoli: "50 presenze con l'Inter? Non sapevo che fosse la 50esima presenza, ringrazio i compagni e i tifosi per questa bella partita. Sapevamo che sarebbe stata una partita durissima contro una squadra che lo scorso anno ci ha fatto male. Abbiamo imparato dagli errori e abbiamo fatto di tutto per non commetterli di nuovo".