Inter, Mkhitaryan: “Frattesi fortissimo. A centrocampo siamo tra i i migliori d’Europa”

Il centrocampista nerazzurro ha parlato dei nuovi arrivati in casa Inter elogiando le qualità di Frattesi e Thuram.

Henrikh Mkhitaryan pronto alla nuova stagione con l' Inter . Parlando a La Gazzetta dello Sport, l'armeno ha condiviso le proprie opinioni a proposto delle ambizioni per la stagione e soprattutto sull'arrivo dei nuovi acquisti.

"Thuram lo seguivo già in Germania e mi piacciono i suoi movimenti, ha una grande progressione. Frattesi? Davvero fortissimo. Non è che lo diventerà, lo è già ora. Segna e fa assist, appena vede uno spazio si butta dentro in velocità".