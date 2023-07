Inter, senti Branca: “Lukaku fa la differenza. Faranno quadrare conti…”

In chiave mercato: "Hanno preso giocatori con un potenziale piuttosto alto, sono giovani per cui devono creare patrimonio per la società sempre dando un occhio alle capacità tecniche perché poi son quelle che fanno fare la differenza. Ci sarà un periodo di ambientamento per Thuram, non per Frattesi anche se quest'ultimo all'inizio farà un po' di panchina se tutti i centrocampisti saranno in condizione". Ed in particolare su Lukaku: "Centravanti che fanno così tanta differenza nel nostro campionato non ce ne sono tanti. Oggi già ce l'hanno, lui vuole rimanere: in qualche maniera faranno quadrare i conti".