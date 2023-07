Inter, c’è l’accordo con il Sassuolo per Frattesi

Definita la cessione di Brozovic, l'Inter si getta a capofitto per concludere la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi. Infatti con la liquidità della cessione del croato - 18 milioni dall'Arabia - i nerazzurri puntano a chiudere definitamente il negoziato, optando per un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni e, in aggiunta, il cartellino di Samuele Mulattieri. Questo l'accordo con il Sassuolo. Un'operazione complessa, che ha visto l'inserimento di altri club come Milan e Juventus, ma che ora sembra giunta alla conclusione. In queste ore le parti stanno sbrigando le ultime formalità riguardo il trasferimento, cui ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.