Inter, Zanetti non perdona Lukaku: “Ha deluso, anche come uomo”

"Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in uno spogliatoio". Parole di Javier Zanetti, bandiera dell'Intere attuale vicepresidente del club, a proposito del caso Lukaku e del "tradimento" del belga. Lo storico capitano della formazione nerazzurra ha parlato a La Gazzetta dello Sport soffermando su diversi argomenti tra cui appunto quanto accaduto con il bomber che pare destinato ad andare alla Juventus. Ma non solo.