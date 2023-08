Inter, il tassello mancante in difesa per Inzaghi è in Serie A

L' Inter è alla ricerca di un centrale di difesa per completare il pacchetto arretrato. In tal senso, non è certo una sorpresa, che la società nerazzurra abbia messo nel mirino Merih Demiral dell' Atalanta . I bergamaschi hanno aperto alla cessione del giocatore perché vorrebbero acquistare un altro profilo (Isak Hien dall'Hellas Verona potrebbe essere il rimpiazzo giusto).

In tale ottica, la Dea sembra essere disposta a cedere il turco anche in prestito con diritto di riscatto. La trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni con il difensore che vuole l'Inter ed è fiducioso che l'affare possa andare in porto. Demiral completerebbe al meglio un reparto formato già da Darmian, Acerbi, Bastoni ma anche Bisseck e De Vrij. Dovrebbe essere il classe 1998 quindi l'ultimo tassello tra i centrali di difesa per mister Simone Inzaghi.