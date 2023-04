Inter, Zhang: “Semifinale Champions? Ora non ci basta solo sognare…”

"Significa tanto essere in semifinale, sia per lo staff che per tutti noi. Abbiamo iniziato da lontano con giocatori che non avevano esperienza in Champions e non avevano mai vinto nulla in Europa. La Champions è la competizione più difficile, sognavamo di arrivare fin qui. Ora non ci basta più sognare, ci impegneremo per raggiungere il miglior risultato possibile", ha detto Zhang. Sulla rete di Correa un retroscena: "Sono contento per Correa, non segnava da tanto e sono davvero felice per lui. Mi sono anche commosso...".