Inter, Zhang si affida al bonus anti Milan: la cifra

Tutto pur di arrivare all'atto finale della Champions League anche un bonus per tutta la squadra per battere il Milan...

L' Inter vuole la finale di Champions League. Ad ogni costo . Sembra essere questa la decisione del presidente Zhang che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per incentivare al grande traguardo ha stabilito un bonus "anti Milan".

Una cifra che verrà ottenuta da tutti i nerazzurri in caso di superamento delle semifinali con approdo all'appuntamento di Istanbul. L'incentivo è quantificato in cinquantamila euro a testa per i giocatori e lo staff tecnico, per un totale di circa due milioni di euro complessivi.