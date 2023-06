Islanda-Portogallo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

I lusitani dovrebbero schierarsi con Diogo Costa tra i pali; Silva, Dias, Danilo Pereira in difesa; Cancelo, Palhinha, Bruno Fernandes, Guerreiro; Leao, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva in avanti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La gara tra Islanda e Portogallo andrà in scena come detto oggi, martedì 20 giugno 2023 alle ore 20:45 per le qualificazioni ad Euro 2024. Sarà possibile guardare la sfida in diretta TV, in chiaro e gratuitamente, su Cielo, al canale 26 del digitale terrestre.