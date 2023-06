Portogallo, CT Martinez si gode Cristiano Ronaldo: “Unico al mondo”

Bernardo Silva, poi la doppietta di Bruno Fernandes. Un netto 3-0 per il Portogallo del CT Roberto Martinez contro la Bosnia nella sfida di qualificazione ad Euro 2024. Una sfida che non ha visto entrare nel tabellino marcatori Cristiano Ronaldo, in campo per tutta la gara, ma che ha comunque dato buoni segnali all'allenatore, anche sul portoghese.