Cade l'Italiafemminile alla seconda uscita del Mondiale di categoria. Troppo abile la Svezia, specie nei calci piazzati, che si impone per 5-0. Ai microfoni della Rai, la CT Milena Bertolini ha commentato la prestazione delle sue ragazze sottolineando come questa sconfitta non vada, in realtà, a cambiare i piani delle Azzurre, chiamate all'ultima gara del girone contro il Sudafrica, al successo.