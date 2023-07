Mondiali femminili: crolla l’Italia, la Svezia fa pokerissimo

LA GARA - Le Azzurre erano partite bene con il primo quarto d'ora molto positivo con Cantore protagonista di alcuni guizzi. Poi la Svezia è salita in cattedra ma solo dalle palle inattive. Ilestedt e Rolfo segnano di testa su calcio d'angolo, poi ecco il tris di Blackstenius che fa terminare il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa l'Italia prova la reazione ma è subito poker svedese ancora con Ilestedt. Dopo una serie di cambi, anche per preservare cartellini e forze in vista dell'ultima gara, la formazione italiana si arrende alla superiotà, almeno sul risultato delle rivali che chiudono col pokerissimo in pieno recupero con Blomqvist in contropiede.