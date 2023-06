Italia, Immobile: “Nations League importante, ci crediamo”

Immobile ha poi ricordato il suo debutto in Azzurro: "Fu in un impianto che non esiste più, l'ex stadio dell'Atletico Madrid. Fu un esordio inaspettato e una emozione incredibile, mi chiamò Prandelli perché stavo facendo bene a Torino".

Sugli Azzurrini dell'Under 20: "Sono rimasto male per la finale, non hanno giocato come in tutto il Mondiale. Potevano giocarsela in maniera diversa, forse erano un po' tesi, ma purtroppo le finali sono così. Mi è dispiaciuto molto, purtroppo le finali sono così".

Sul rapporto con Pellegrini, compagno in Nazionale e rivale nel derby di Roma: "Io e Pellegrini siamo i due capitani delle due squadre della Capitale. C'è enorme rivalità ma anche enorme rispetto: ognuno lotta per portare a casa il risultato per la propria squadra, ma poi quando ci ritroviamo qui parliamo di tutto tranne che di derby".