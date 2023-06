Italia-Norvegia U21, Kamanzi denuncia: “Cancellieri mi ha messo le mani al collo”

L' Italia U21 perde dalla Norvegia U21 e va fuori anzitempo dall' Europeo . Una delusione grandissima per gli Azzurrini che si aspettavano certamente di andare molto più in là nel torneo ma che, alla fine, devono fare i conti con due k.o. in tre partite giocate. Oltre al danno, anche la beffa delle accuse di Kamanzi , giocatore norvegese, verso l'azzurro Cancellieri .

A VG, infatti, il calciatore ha raccontato del trattamento particolare che l'esterno offensivo italiano gli avrebbe riservato al triplice fischio o, comunque, nelle battute finali del match. "La loro ala destra si è arrabbiatata un po' con me. Non so perché. Mi ha afferrato il collo due volte, e mi ha detto delle cose. Poi Klaesson (il portiere norvegese ndr) è arrivato e lo ha fermato. Sicuramente ti arrabbi se qualcuno ti mette un braccio in gola e nessuno lo vede".