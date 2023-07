Italia-Polonia U19, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Scendono in campo alle 18 Italia U19 e Polonia U19 per la sfida dell'Europeo di categoria che vale per il superamento del girone.

Redazione ITASportPress

Italia-Polonia U19 scendono in campo oggi, domenica 9 luglio 2023 alle ore 18 per l'ultima gara del girone dell'Europeo che vale il passaggio alla fase successiva. Match importante per la formazione di Bollini.

Italia-Polonia U19, le ultime Dopo la vittoria all'esordio e il tonfo col Portogallo, l'Italia deve provare a non perdere per passare al turno successivo avendo un miglior punteggio per reti fatte e subite. Gli Azzurri si affideranno con ogni probabilità a Mastrantonio in porta. Difesa con Kayode, L. Dellavalle, Regonesi e Missori. In mezzo al campo Pisilli, Faticanti e Ndour. In attacco dovrebbe toccare a Koleosho, Esposito, Hasa.