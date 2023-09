Italia, prime indicazioni da Luciano Spalletti: scelto il modulo che utilizzerà

Come riportato da ANSA, nel pomeriggio di oggi lunedì 4 settembre si è svolto il primo allenamento dell’ Italia targata Luciano Spalletti . Tante le esercitazioni svolte dagli azzurri, anche se il nuovo commissario tecnico degli Nazionale non ha fatto alcuna prova definitiva di formazione. Tuttavia, il primo allenamento guidato da Luciano Spalletti è stato costruito sul 4-3-3 , modulo già in passato utilizzato dall’ex ct Roberto Mancini e iconico del tipo di calcio offerto dell’allenatore di Certaldo. Tra i presenti anche Nicolò Barella , arrivato a Coverciano nonostante il colpo rimediato in occasione della partita tra Inter e Fiorentina delle scorse ore.

Italia, le prossime tappe: si parte dalla Macedonia del Nord

Per l’Italia di Luciano Spalletti è già tempo dunque di pensare ai prossimi impegni. L’esordio ufficiale dell’ex Napoli da commissario tecnico della Nazionale Azzurra è in programma per il prossimo 9 settembre. In questa data, l’Italia sfiderà la Macedonia del Nord. Tra le date da segnare in rosso c’è anche quella del 12 settembre, giorno in cui gli azzurri se la vedranno con l’Ucraina a San Siro. In entrambe le occasioni, le partite saranno valide per la qualificazione a Euro2024, obiettivo da non fallire per l’Italia targata Luciano Spalletti.