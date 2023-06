Italia, tra Coppe e Nazionale è flop in 15 giorni. Social scatenati e anche Marca…

Con la sfida dell'Italia contro la Spagna in Nations League, valida per la semifinale delle Final Four del torneo, si sono conclusi 15 giorni decisamente amari per il calcio nostrano. La sconfitta della Roma in Europa League, quella della Fiorentina in Conference, poi l'Inter in Champions e, come se non bastasse, anche l'U20 al Mondiale - sconfitta in finale - e la formazione di Mancini battuta appunto dalle Furie Rosse.