Jankto a Le Iene: “Il coming out? Ora mi sento libero. La reazione in campo…”

Le parole del centrocampista ex Serie A dopo il coming out dei giorni scorsi in cui ha dichiarato di essere omosessuale.

Redazione ITASportPress

Jakub Jankto torna a parlare dopo il suo coming out e lo fa in esclusiva a Le Iene. In queste ore sono arrivate le prime anticipazioni della puntata di stasera su Italia 1.

"Dopo 27 anni con quella barriera non puoi vivere come vuoi, ora mi sento veramente libero ed è straordinario. Se il mondo del calcio è omofobo? Sicuramente un po' sì, perché se sono io il primo calciatore è così", ha spiegato Jankto, ex calciatore di Udinese e Sampdoria ora allo Sparta Praga.

Parlando con l'inviato Nic Bello, per la prima volta e in esclusiva, il centrocampista ha aggiunto: "Per alcuni è una rivoluzione, per me è una cosa assolutamente normale. Qual è stata la reazione della gente? Mi hanno applaudito nella prima partita dopo il coming out quindi le sensazioni sono top".

Sui tifosi e sul razzismo: "Soprattutto quando giochi fuori casa ti vengono a dire certe parolacce, gli ultras sono così". Poi, utilizzando una frase detta da Claudio Ranieri, Jankto ha concluso: "Come ha detto lui, siamo tutti una famiglia. Mi auguro che diventi una cosa normale, un messaggio positivo".