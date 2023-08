Juventus A-Juventus B, dove vederla in tv e streaming oggi

In occasione della gara di oggi , prevista alle 18:30 , si dovrebbero vedere un po' tutti i calciatori della rosa ed è possibile che il tecnico mischi le carte per dare due team competitivi. Sarà interessante capire modulo e soprattutto interpreti di quella che potrebbe poi essere la squadra titolare di questa prima fase di stagione che è ormai alle porte.

Gli appassionati e tifosi della Vecchia Signora potranno assistere alla gara in presenza oppure anche in diretta tv e live streaming. Infatti, sia Sky che DAZN trasmetteranno la partitella in diretta. Su DAZN con telecronaca affidata a Dario Mastroianni. Su Sky, invece, al canale Sky Sport Summer e in streaming su NOW. La sfida sarà visibile ovviamente anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.