Juventus, annunciata nuova amichevole contro l’Atalanta

Annunciato un nuovo impegno pre stagionale in vista dell'inizio del campionato 2023-24.

La Juventus annuncia una nuova amichevole pre stagionale in vista dell'inizio dell'annata 2023-24 Il club bianconero, con tanto di nota ufficiale, ha comunicato un test importante per il prossimo 12 agosto contro l' Atalanta .

"Nuovo impegno per la Juventus. Fissata per sabato 12 Agosto alle 20.30 l’amichevole con l’Atalanta, la gara andrà in scena allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena", si legge sul sito della Vecchia Signora.