Juventus, svelato come sono stati calcolati i 10 punti di penalizzazione per plusvalenze

Mentre in casa Juventus si attende l'esito del patteggiamento nell'udienza per la vicenda 'manovra stipendi' , la Corte d'Appello federale ha pubblicato le motivazioni della sentenza emessa lunedì scorso sul caso plusvalenze , che ha sancito una penalizzazione di 10 punti in classifica per i bianconeri.

Tra i passaggi importanti il calcolo di come si è arrivato al totale dei punti di penalizzazione e, in particolare, il "peso" di ognuno dei dirigenti condannati: "1) Fabio Paratici, 30 mesi di inibizione: pesano 4 punti di penalizzazione; 2) Andrea Agnelli, 24 mesi di inibizione: pesano 3 punti di penalizzazione, atteso il ruolo rivestito di Presidente del CdA e legale rappresentante della società; 3) Maurizio Arrivabene, 24 mesi di inibizione: pesano 2 punti di penalizzazione; 4) Federico Cherubini 16 mesi di inibizione: pesa 1 punto di penalizzazione. Conclusivamente la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati".