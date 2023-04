Juventus, la maglia di Cuadrado al J Museum: il motivo

Importante traguardo per il colombiano della Juventus la cui maglia numero 11 è finita al museo dei bianconeri. Ecco perché.

Dopo il successo casalingo firmato dalla rete di Kean contro il Verona, la Juventusbalza al settimo posto in classifica, a quattro punti dal Milan, che deve ancora giocare contro il Napoli, e a sei lunghezze dall’Inter. Un motivo, quindi, per essere super felici della situazione ma c'è anche un'altra ragione per sorridere e festeggiare. Infatti, Juan Cuadrado, grazie alla gara giocata ieri, ha ottenuto un grande traguardo.