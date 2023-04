Juventus, anticipata la nuova maglia: bianco, nero e… tanto giallo!

L'anticipazione della nuova maglia bianconera, con tanto di "dettagli" in giallo che non hanno fatto impazzire i tifosi

Anticipata la prima maglia che, con gran probabilità, vestirà la Juventus per la prossima stagione. Come di consueto per il mese di aprile, infatti, il portale specializzato FootyHeadlines ha mostrato la casacca dalle tipiche strisce bianco e nere, contraddistinta da un tocco di giallo. Anzi, il giallo abbonda ed è proprio ciò che non fa impazzire i tifosi.